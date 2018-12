ALTRI RISULTATI, XII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Le reatine di C2 chiudono il 2018 con una vittoria e una sconfitta: torna al successo il Monte San Giovanni in casa del fanalino di coda Real Roma Sud. Sconfitta casalinga, invece per il Cures che cade contro l’Atletico 2000.Torna a fare punti il Monte San Giovanni che nella penultima giornata di C2 era impegnato sul campo del Real Roma Sud: i reatini s’impongono 4-3. Regalano il successo ai biancoazzurri Albuccetti con una doppietta, Barbante e Proietti. Vittoria sofferta ma importantissima per il ragazzi di Valloni che vogliono uscire il prima possibile dalle sabbie mobili della zona playout. «Si era andati a Roma convinti di far bene ma con un solo risultato utile – dice il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - peraltro fondamentale per il prosieguo di questo soffertissimo campionato, e questo alla fine è arrivato, ma nel mezzo una autentica battaglia sportiva. Il Real Roma Sud, ristrutturatosi a tempo di record nelle ultime settimane, ha venduto cara la pelle e sino al sospirato fischio finale, che di fatto a chiuso i giochi, ha lottato come un leone. A questo punto della stagione, ritrovata la vittoria, ci aspetteranno due settimane di intenso lavoro durante la sosta per le feste natalizie per prepararci per bene al derby casalingo contro il Cures, ma qualche giorno prima, il martedi 8 gennaio, ci sarà da ribaltare la sconfitta di misura nel ritorno di Coppa contro l'Anguillara. Ringrazio pubblicamente, a questo punto della stagione, tutti i miei giocatori che nonostante le varie problematiche sorte in questo anno agonistico, stanno badando direttamente al sodo lasciandosi alle spalle i tanti problemi strutturali come nulla fosse».Si interrompe la striscia di vittorie casalinghe per il Cures che cade in casa contro l’Atletico 2000 che si impone per 5-2. Contro la terza forza del campionato i sabini non riescono a far valere il fattore PalaSabina. In rete D’Alessandro e Scappa.Lositana – PGS Santa Gemma 0-2Bracelli – Atletico Tormarancia 6-3Gap – Nazareth 2-4L’Airone – Atletico Ciampino 4-4Virtus Palombara – Vicolo 4-0Atletico Ciampino 27Virtus Palombara 25Atletico 2000 24Lositana 23Nazareth 21Atletico Tormarancia 20Bracelli 19PGS Santa Gemma 18L’Airone, Monte San Giovanni 15Gap 13Cures 12Vicolo 4Real Roma Sud 1