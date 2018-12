ALTRE GARE, XII GIORNATA

RIETI - Cercano risposte le formazioni reatine di C2 nell’ultimo turno prima della sosta per le festività natalizie. Nella penultima giornata di andata sia Monte San Giovanni che Cures voglio tornare a fare punti: la squadra di Valloni sarà ospite del Real Roma Sud mentre quella di Checchi torna nel fortino del Pala Sabina contro l’Atletico 2000.Torna in campo il Monte San Giovanni dopo la sconfitta per 6-4 (doppietta Albuccetti, Fossatelli e Serilli) nell’andata del secondo turno di Coppa Lazio sul campo del campo dell’ Anguillara. I biancoazzurri saranno ospiti del fanalino di coda Roma Sud (ore 15, arbitro Iannotta di Aprilia). Sfida alla portata per il quintetto di Valloni per cercare di muovere la classifica. «Martedì scorso siamo riusciti finalmente a giocare, dopo oltre un mese di tentativi, l'andata del secondo turno di Coppa Lazio ad Anguillara - afferma mister Danilo Valloni - Un incontro nel complesso giocato bene dai miei ragazzi ma che ci ha penalizzato di nuovo sotto l'aspetto del risultato. È finita 6 a 4 per loro ma sino al quindicesimo del secondo tempo conducevamo noi la partita per 2 a 1. La mia squadra, seppur lentamente, piano piano sta crescendo e l'inserimento dei nuovi arrivati, da Serilli a De Angelis, sta dando sotto porta i suoi primi frutti. I gol finalmente stanno tornando, purtroppo però sia i pali interni che le traverse ancora non ci stanno abbandonano e contiamo domani, sotto questo aspetto di poter riuscire sotto porta, con più cattiveria sportiva, di poter tornare dopo sei partite senza, alla fondamentale vittoria per il buon prosieguo del campionato».Esordio davanti ai propri tifosi per il Cures di mister Checchi: al PalaSabina arriva l’Atletico 2000 terza forza del campionato (ore 18, Giorgi di Roma 2). I sabini vogliono continuare nella striscia positiva casalinga. «Dopo aver affrontato due trasferte impegnative torniamo a giocare al PalaSabina con la consapevolezza di voler tornare a fare punti - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - contro Ciampino e Palombara abbiamo ottenuto meno di quanto meritavamo».Lositana - PGS Santa GemmaBracelli – Atletico TormaranciaGap – NazarethL’Airone – Atletico CiampinoVirtus Palombara – VicoloAtletico Ciampino 26Lositana 23Atletico 2000 21Atletico Tormarancia 20Virtus Palombara 18Bracelli 16PGS Santa Gemma 15L’Airone 14Gap 13Cures, Monte San Giovanni 12Vicolo 4Real Roma Sud 1