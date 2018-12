ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Nell’undicesima giornata del campionato di C2 doppia sconfitta esterna per le formazioni reatine: il Monte San Giovanni cade sul campo dell’Atletico 2000 mentre il Cures su quello dell’Atletico Ciampino.Arriva un altro ko per ilcontro l’Atletico 2000, è il secondo di fila. I padroni di casa si impongono per 5-2, a nulla serve la doppietta di Fossatelli. Questa sera i biancoazzurri tornano in campo per l’andata del secondo turno di Coppa Lazio contro la Virtus Anguillara in trasferta. «La sconfitta di sabato ci penalizza oltre misura - dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Avevamo approcciato bene anche questo inizio partita e per ben tre volte eravamo andati vicino al meritato vantaggio, però come sempre ci capita oramai in queste ultime partite, alla prima distrazione veniamo puntualmente puniti. A quel punto abbiamo sbandato incassando dopo pochi minuti il secondo gol complicandoci la vita per il resto della partita. Da lì in poi abbiamo cercato di riaprire la partita colpendo un palo e impegnando il loro portiere almeno in cinque occasione segnando purtroppo un solo gol. Nella ripresa sul 4 a 2 il film della partita non è cambiato ma la palla non è voluta proprio entrare nella porta dei nostri avversari, abbiamo di nuovo colpito l'ennesimo palo interno e sul ribaltamento di fronte l'Atletico 2000 ha chiuso i giochi con un gol di carambola su calcio d'angolo. Questa sera finalmente giochiamo l'andata di Coppa ad Anguillara e sabato prossimo ci giochiamo di nuovo fuori casa con Roma Sud una fetta della salvezza».Serviva l’impresa alsul campo della capolista Atletico Ciampino: il match finisce 3-0 in favore della formazione di casa. Era l’esordio per il neo tecnico del Cures Checchi, molto erano le defezioni nella formazione sabina che comunque ha tenuto testa alla squadra prima in classifica. «Nonostante le numerose defezioni a causa di infortuni abbiamo tenuta testa contro la prima classifica – dichiara il presidente del Cures Mattia Ponzani - Dopo un primo tempo chiuso sul’1 a 0, nel secondo tempo il Ciampino con due tiri liberi chiude la gara sul 3 a 0. Considerando che avevamo soltanto due allenamenti con il nuovo mister e’ stata una buona prestazione complessiva».Atletico 2000 – Monte San Giovanni 5-2Atletico Tormarancia – Gap 5-0Nazareth – L’Airone 4-3Real Roma Sud – Virtus Palombara 0-1Vicolo – Lositana 2-5Atletico Ciampino – Cures 3-0PGS Santa Gemma – Bracelli 7-1Atletico Ciampino 26Lositana 23Atletico 2000 21Atletico Tormarancia 20Virtus Palombara 18Bracelli 16PGS Santa Gemma 15L’Airone 14Gap 13Cures, Monte San Giovanni 12Vicolo 4Real Roma Sud 1