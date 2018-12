ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Torna in campo la C2, domani va in scena l’undicesima giornata. Trasferte complicate per le formazioni reatine: il Monte San Giovanni se la vedrà sul campo dell’ Atletico 2000 secondo in classifica mentre il Cures sfiderà la capolista Atletico Ciampino.Tre partite in una settimana per ilreduce dal recupero della quinta giornata contro il Tormarancia terminato 3-3 (doppietta Albuccetti e Fossatelli). Domani sul campo dell’Atletico 2000 serve una grande prestazione (ore 15, arbitro Sessa di Ciampino). «Martedì sera per i miei ragazzi, contro il forte Tormarancia, è arrivato finalmente un importantissimo punto per la classifica che per il morale – dice il tecnico del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - Per la classifica, perché eravamo in una posizione pericolosa, e per il morale, perché il punto che smuove, sebbene di poco la nostra posizione, è stato comunque strameritato. Adesso testa tutti di nuovo a sabato per l'ennesima difficilissima trasferta a Roma e stavolta contro l'Atletico 2000. I segnali di ripresa dei miei giocatori, dopo un periodo tremendo sotto tutti i punti di vista, ci sono tutti, e non mi meraviglierei per questo più di tanto se tornassimo dopo 5 partite, 3 perse e due pareggiate, finalmente di nuovo alla vittoria».Esordio in casa della capolista Atletico Ciampino per il neo tecnico delChecchi (ore 18.30, Cortese di Roma 2). L’allenatore, che proprio a Ciampino è di casa, in settimana ha avuto modo di conoscere la squadra. «Ci aspettano due partite impegnative con Ciampino e Palombara in trasferta – sottolinea il presidente del Cures Mattia Ponzani – abbiamo voglia di fare bene, desiderando di fare due belle partite, consapevoli di affrontare due squadre forti. Sarà la prima per mister Cecchi, un ritorno a casa per lui che è di Ciampino, contro una squadra che conosce molto bene, che fino ad adesso non ha mai perso in casa. L’importante è fare una bella figura, nonostante i pochi allenamenti col nuovo tecnico già c’è un’impronta. Ha lavorato soprattutto dal punto di vista emotivo dando un apporto molto importante al gruppo».Atletico Tormarancia-GapNazareth-L’AironeReal Roma Sud-Virtus PalombaraVicolo-LositanaAtletico Ciampino-CuresPGS Santa Gemma-BracelliAtletico Ciampino 23Atletico 2000 18Lositana 17Atletico Tormarancia, Bracelli, Virtus Palombara 16Nazareth 15L’Airone 14Gap 13Cures, PGS Santa Gemma 12Monte San Giovanni 11Vicolo 4Real Roma Sud 1