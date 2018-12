X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Luci e ombre nella decima giornata del campionato di C2: importante vittoria casalinga per il Cures contro il Nazareth, cade in casa invece il Monte San Giovanni per mano del Palombara.Ilsi conferma nel fortino del PalaSabina: i sabini battono 6-3 il Nazareth grazie al poker di Bentivoglio e alle reti di Lazerini e Scappa. A tenere banco però è il cambio in panchina, i bianconeri si separano consensualmente col tecnico Roberto Lelli artefice della promozione in C2. Dietro l’addio alcuni impegni personali sopraggiunti all’allenatore. Al suo posto arriva Ivano Cecchi, ex Castelfontana: negli ultimi giorni rimbalzavano voci sul suo ritorno in panchina, nel pomeriggio di ieri è arrivato il comunicato ufficiale della società del presidente Mattia Ponzani con l’annuncio del nuovo tecnico. «L’Us Cures Calcio a 5 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore al mister Ivano Checchi. La società nel dare il benvenuto al nuovo tecnico gli augura un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza professional». Il presidente Ponzani è soddisfatto della vittoria in campionato: «E’ andata molto bene, affrontavamo la terza forza del campionato. Abbiamo disputato una buona gara nei sessante minuti, sia nella prima frazione che nella seconda, in altre partite nella seconda parte abbiamo subito alcune rimonte. Continuiamo la striscia positiva in casa dove abbiamo collezionato 4 vittorie su 5 partite. Il pensiero va alla partita in cui speriamo di fare punti fuori casa».Sconfitta casalinga per il: ad imporsi è la Virtus Palombara per 5-2. Per i biancoazzurri a segno Albuccetti e Fossatelli. Dopo l’1-2 alla fine del primo tempo nella ripresa ci provano i ragazzi di Valloni che non riescono a trovare la rimonta. Questa sera (ore 20.30) si torna subito in campo per il recupero della quinta giornata in casa del Tormarancia. «La sconfitta di sabato contro la Virtus Palombara segna per il Monte San Giovanni un confine ben preciso per il prosIeguo di questo campionato - dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Essendo palese che con le squadre più attrezzate di noi per ora si perde sempre e non c’è propio nulla da fare, bisognerà a questo punto della stagione ricondizionare le aspettative e cercare prima possibile di centrare la salvezza. La classifica ci parla chiaro ma paradossalmente, a questo punto del girone, meno la sì prende in considerazione e meglio è per tutti. Stasera finalmente a Roma è previsto, contro il Tormarancia, il recupero della quinta giornata di campionato. Sarà una partita difficilissima e prima o poi io e i miei giocatori dovremmo gioco forza venir fuori da questo momento complicatissimo, per questo l'unica medicina possibile è e rimarrà per sempre solo una: la vittoria».Atletico 2000 - Atletico Ciampino 4-6Bracelli Club – Vicolo 6-1Gap – PGS Santa Gemma 3-3Lositana – Real Roma Sud 3-1Monte San Giovanni – Virtus Palombara 2-5L’Airone – Atletico Tormarancia 3-4Cures – Nazareth 6-3Atletico Ciampino 23Atletico 2000 18Lositana 17Atletico Tormarancia, Bracelli, Virtus Palombara 16Nazareth 15L’Airone 14Gap 13Cures, PGS Santa Gemma 12Monte San Giovanni 11Vicolo 4Real Roma Sud 1