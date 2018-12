LA X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Mancano quattro giornate al termine del girone di andata nel campionato di C2: domani Monte San Giovanni e Cures scendono in campo per la decima giornata.Cerca riscatto il Monte San Giovanni dopo un periodo complicato: al PalaCiroLaureti arriva la Virtus Palombara (ore 15, arbitro Bianchetti di Rieti). Il tecnico Danilo Valloni avrà a disposizione il nuovo arrivato Alessandro Serilli di ritorno dalla Spes Poggio Fidoni. «Affrontiamo in casa una delle squadre accreditate all'inizio del campionato per il salto di categoria – dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Sarà l'ennesima battaglia sportiva e questa volta la affronteremo senza il portiere titolare Giuseppe Nebbiai, infortunatosi in settimana nel campionato parallelo della Uisp. Di contro ci sarà l'esordio di Alessandro Serilli proveniente dalla esperienza in C1 con la Spes Poggio Fidoni e il rientro del capitano Albuccetti dopo il turno di squalifica. Vincere è l'unica medicina possibile che io conosca per superare queste sfortunatissime ultime quattro settimane, i ragazzi non vedono l'ora che arrivi sabato e questo per me è di buon auspicio, servirà comunque per battere Palombara il miglior Monte San Giovanni».Torna subito in campo il Cures dopo l’eliminazione della Coppa Lazio per mano del Grande Impero Futsal. I sabini, ieri sera, non sono riusciti a ribaltare il 7-6 del PalaSabina. Nel ritorno i romani si sono imposti per 4-2, di Cerquetani e Bentivoglio le reti bianconere. «E’ andata bene dal punto di vista della prestazione – commenta il presidente del Cures Mattia Ponzani - Abbiamo affrontato un'ottima squadra riuscendo a stare in partita fino a metà del secondo tempo. Col nostro portiere di movimento loro hanno preso il largo. Siamo soddisfatti del nostro percorso in Coppa in cui abbiamo tenuto testa a squadre importanti. Domani al PalaSabina arriva il Nazareth terzo in classifica, una sfida da vincere per continuare nel positivo trend casalingo (ore 18, Ugolini di Roma 1).”Cercheremo di mantenere la nostra striscia positiva casalinga – sottolinea il ds del Cures Carlo Alberto D’Attilio – visto che fuori facciamo fatica, in attesa di sbloccarci fuori casa, speriamo domani di fare punti al Pala Sabina».Atletico 2000 – Atletico CiampinoBracelli Club - VicoloGap – PGS Santa GemmaLositana – Real Roma SudMonte San Giovanni – Virtus PalombaraL’Airone – Atletico TormaranciaCures – NazarethAtletico Ciampino 20Atletico 2000 18Nazareth 15L’Airone, Lositana 14Atletico Tormarancia, Bracelli, Virtus Palombara 13Gap 12PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 11Cures 9Vicolo 4Real Roma Sud 1