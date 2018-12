ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Giornata amara la nona di C2 per le formazioni reatine: due sconfitte sul altrettante gare per il Monte San Giovanni che cade sul campo dell’Atletico Ciampino e per il Cures ko su quello dell’Atletico Tormarancia.Serviva un’impresa al Monte San Giovanni impegnato sul campo della capolista Atletico Ciampino: i padroni di casa si sono imposti per 6-3. Per i biancazzurri sono andati in gol Alessio Checchetelli con una doppietta e Giovanni Fossatelli. Prestazione di cuore quella dei ragazzi allenati da Danilo Valloni che hanno fare i conti con diverse assenze: «All'impresa sabato ci siamo andati proprio vicino - racconta l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - dopo un primo tempo giocato in piena sofferenza e sotto di 4 gol, nel secondo tempo i miei ragazzi hanno sfoderato una prova d'orgoglio che mi fa ben sperare per il prossimo futuro. Sul 4 a 3, con le rotazioni ridotte ai minimi termini e con ancora 10 minuti da giocare, la sorte si è di nuovo scordata di noi e su di una carambola a centrocampo il Ciampino, che stava soffrendo il nostro pressing finale, ha segnato un gol che ci ha tagliato letteralmente le gambe. Sul 5 a 3 è arrivato il sesto gol sul fischio finale a chiudere tutti i giochi. Pazienza, sabato contro Palombara cercheremo di tornare alla vittoria per uscire dagli ultimi posti in classifica».Sconfitta esterna anche per il Cures che cade sul campo dell’Atletico Tor Marancia: 2-0 è il risultato finale. I sabini devono dunque rimandare la prima vittoria in trasferta. «E’ stata una buona prestazione - commenta il presidente del Cures Mattia Ponzani – abbiamo creato molte occasioni da gol, il loro portiere è stato il migliore in campo. Siamo stati puniti da due gol, uno per tempo. Il Tormarancia non ha creato grosse occasioni da gol, sono stati bravi a tenere in difesa anche attraverso il loro portiere. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che anno comunque giocato con grande intensità per tutta la partita su un campo ostico. Peccato per il risultato, a mio avviso avremmo meritato almeno il pareggio però questa è la strada giusta per dare continuità ai risultati che passano attraverso il gioco. Adesso testa alla sfida di Coppa Lazio di giovedi contro il Grande Impero in cui proveremo a ribaltare il risultato dell’andata».Nazareth – Atletico 2000 4-5Real Roma Sud – Bracelli 2-4Vicolo – Gap 4-7Virtus Palombara – Lositana 2-1PGS Santa Gemma – L’Airone 2-2Atletico Ciampino 20Atletico 2000 18Nazareth 15L’Airone, Lositana 14Atletico Tormarancia, Bracelli, Virtus Palombara 13Gap 12PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 11Cures 9Vicolo 4Real Roma Sud 1