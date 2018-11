ALTRE GARE, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nel primo sabato di dicembre va in scena la nona giornata nel campionato di Serie C2. Traferta complicata per il Monte San giovanni che sarà ospite dell’Atletico Ciampino mentre il Cures se la vedrà sul campo dell’Atletico Tormarancia.La formazione di Danilo Valloni è attesa dalla capolista Atletico Ciampino (ore 18.30, arbitro Massaro di Cassino). Non sarà una gara facile per i biancoblù vista sia la qualità dell’avversario ma soprattutto per i problemi di formazione che colpiscono la formazione reatina tra infortuni e squalifiche (non sarà della partita capitan Albuccetti fermato dal giudice sportivo per un turno). «Non bastasse la trasferta incompiuta di mercoledì sera ad Anguillara a complicarci il cammino sportivo di quest'ultimo mese - dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - che sabato arriva la trasferta più difficile in assoluto di tutto il campionato e la affronteremo, gioco forza, in piena emergenza giocatori. Ce ne mancheranno contro il Ciampino, per una serie di svariati motivi, almeno 7 compreso il capitano, lo squalificato Albuccetti. Resistere per tutti noi sarà la parola d'ordine e provare a colpirli in contropiede l'unica certezza, Alternative? Che non arrivi l'arbitro, punto».Cerca la seconda vittoria di fila il Cures che se la vedrà sul campo dell’Atletico Tormarancia (ore 15, Cesari di Roma1). I ragazzi di Lelli sono reduci da un buon momento e cercano una vittoria esterna che potrebbe lanciare in sabini nella fine del girone d’andata. «Sappiamo che sarà una bella partita - evidenzia il ds del Cures, Carlo Alberto D’Attilio - Cercheremo di ottenere i primi 3 punti esterni che dall’inizio della stagione ci sono mancati».Nazareth-Atletico 2000P Santa Gemma-L'AironeReal Roma Sud-Bracelli ClubVicolo-GapVirtus Palombara-LositanaNazareth, Atletico 2000 15Atletico Ciampino, Lositana 14Monte San Giovanni 11Atletico Tormarancia, L’Airone, Bracelli, PGS Santa Gemma 10Virtus Palombara, Cures 9Gap 8Vicolo 4Real Roma Sud 1