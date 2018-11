RISULTATI, IV GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Giornata ricca di gol la quarta del campionato di Uisp: mantiene la vetta il Ci Vuole un senso che ci misura s’impone sul Torricella dopo un match ricco di reti. A ruota il servizi funebri leoni che senza problemi liquida la pratica Scandriglia. Bene anche i Dogs Of War contro il S. Elpidio United e il Frasso Sabino contro il Quick Friends Bar. Finisce in parità tra il Sabina Fitness e i campioni in carica del Fabietto Bar.Dogs Of War – S. Elpidio United 7-2Servizi Funebri Leoni – Scandriglia 7-1Frasso Sabino – Quick Friends Bar 8-6Sabina Fitness – Fabietto Bar 5-5Ci vuole un senso – Torricella 8-7Ci vuole un senso 11Servizi Funebri Leoni 9Dogs Of war, Fabietto Bar, Quick Friends Bar 7Frasso Sabino 6Sabina fitness 5Torricella 4Scandriglia, S. Elpidio United 0Quick Friends Bar – ASD Scandriglia 4-3Sabina Fitness – Servizi Funebri Leoni (stasera 20.30, Poggio Catino)Fabietto Bar – Dogs Of War (stasera 21.30, Centro Gudini)Torricella – Frasso Sabino (Venerdì, Palestra Torricella)S. Elpidio United – Ci Vuole un senso (venerdì ore 20, S. Pietro Fiamignano)