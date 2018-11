RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giornata positiva, l’ottava di C2, per le formazioni reatine. Torna alla vittoria il Cures che di misura s’impone sul PGS Santa Gemma, ottiene un punto invece il Monte San Giovanni nel match interno contro la Lositana.Un 4-4 che serve poco alla classifica dei ragazzi di Valloni che denota segnali positivi dopo il brusco stop nel turno di recupero. A Segno per i biancoblù Albuccetti con una tripletta e Urbani. «È stata una partita dai due volti – racconta l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - dopo un primo tempo di spessore finito 3 a 1 per noi, nella ripresa abbiamo concesso in fase conclusiva troppo alla Lositana, nonostante avessimo impegnato lo stesso più di una volta il portiere avversario. Subito il 3 a 3 abbiamo avuto una reazione trovando il 4 a 3. Purtroppo per l'ennesima volta subiamo un fischio contrario alquanto discutibile visto che sul finale è stato concesso un rigore alla squadra avversaria a mio avviso inesistente visto che il fallo era stato commesso fuori area. Per l'arbitro è stato rigore e peggio ancora c'è stata l'espulsione del nostro capitano Albuccetti. Speriamo che prima o poi anche a noi giri dal verso giusto».Importante successo del Cures che davanti ai propri tifosi batte il Santa Gemma ottenendo la terza vittoria al PalaSabina. Firmano i tre punti bianconeri Cerquetani con una tripletta, Demauro e Lenzerini. «Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale avevamo bisogno di una reazione soprattutto dal punto di vista mentale – commenta il presidente del Cures Mattia Ponzani - I ragazzi hanno dato una grande dimostrazione di compattezza ottenendo una vittoria importante e fortemente voluta. Ora bisogna cercare di dare continuità ai risultati e soprattutto ottenere i primi punti in trasferta già dalla prossima partita di Tormarancia».Atletico 2000 – Atletico Tormarancia 6-4Bracelli – Virtus 2-5Gap – Real Roma Sud 6-2L’Airone – Vicolo 7-3Monte San Giovanni – Lositana 4-4Cures – Santa Gemma 5-4Atletico Ciampino – Nazareth 5-2Nazareth, Atletico 2000 15Atletico Ciampino, Lositana 14Monte San Giovanni 11Atletico Tormarancia, L’Airone, Bracelli, PGS Santa Gemma 10Virtus Palombara, Cures 9Gap 8Vicolo 4Real Roma Sud