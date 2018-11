RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Due su due nel weekend di C2 per le formazioni reatine. Monte San Giovanni e Cures sfruttano il fattore casalingo battendo rispettivamente Bracelli e Real Roma Sud.Vittoria importante per il Monte San Giovanni in casa contro il Bracelli: i biancoblù si s’impongono 7-3 grazie al poker realizzato da Albuccetti, alla doppietta di Fossatelli e alla rete del nuovo arrivato Urbani. Tre punti fondamentali per la classifica che permettono ai ragazzi di Valloni di scalare posizioni mandando un segnale forte al campionato. «I miei ragazzi hanno controllato la partita dal primo minuto fino all'ultimo – dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - accelerando quando serviva e rallentando ad arte nel momento in cui il Bracelli, a metà del primo tempo, ha provato a riaprire la partita raggiunto il pareggio 1-1. In quel momento siamo stati capaci, a differenza delle ultime due partite giocate, non solo a non disunirci ma con lucidità a riaprire poco dopo i giochi per poi chiuderli nel secondo tempo concedendo di fatto pochissime azioni da gol alla squadra avversaria. Con l’occasione dello stop dei campionati avremo modo di inserire al meglio i nuovi arrivati».Torna a conquistare i tre punti il Cures che al PalaSabina batte 5-3 il fanalino di coda Real Roma Sud. In rete per i bianconeri Bentivoglio, autore di un poker, e Innocenti. Una vittoria che dà nuova linfa e fiducia ai ragazzi di Lelli. «Sabato era importante tornare alla vittoria dopo due sconfitte immeritate», evidenzia il presidente del Cures Mattia Ponzani.Atletico 2000 – Vicolo 7-2Gap – Lositanta 2-3L’Airone – Virtus Palombara 2-2Monte San Giovanni – Bracelli 7-3Nazareth – Atletico Tormarancia 1-2Cures – Real Roma Sud 5-3Atletico Ciampino – PGS Santa Gemma 6-3Lositana 13Nazareth 12Atletico Ciampino 11Atletico Tormarancia, PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni, Bracelli 10Atletico 2000 9L’Airone 7Cures, Virtus Palombara 6Gap 5Vicolo, Real Roma Sud 1