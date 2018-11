ALTRE GARE, VI GIORNATA

RIETI - Tornano in campo le reatine di C2 dopo lo stop forzato dell’ultimo turno. Nella sesta giornata sfide casalinghe per Monte San Giovanni e Cures che ospitano Bracelli e Real Roma Sud.Per il Monte San Giovanni arriva il Bracelli, seconda forza del campionato (ore 15, arbitro Ragonesi di Viterbo). Sfida stimolante per i biancoblù perché con una vittoria potrebbero agganciare i romani a quota 10 punti, avvicinandosi alla zona playoff. Tutti a disposizione per il tecnico Danilo Valloni, che nel corso della settimana ha avuto modo di inserire al meglio i nuovi arrivati. «Dopo due settimane di duro lavoro, i ragazzi non vedono l'ora di poter giocare col Bracelli soprattutto dopo gli stop non programmati con il Tormarancia, sabato scorso, e in Coppa contro l'Anguillara – dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Questa partita sarà, a tutti gli effetti, una grande occasione per dare un segnale forte a tutte le altre squadre attraverso uno prestazione che in casa, sino ad ora, non è mai venuta meno, e se si riuscirà a vincere, questo ci permetterà sia di accorciare le distanze con il vertice che soprattutto di acquisire quella consapevolezza e quella autostima necessaria per affrontare questo difficile campionato di C2».Sfida alla portata per il Cures: al PalaSabina arriva il fanalino di coda Real Roma Sud (ore 15, Caprioli di Roma 1). I sabini hanno lavorato intensamente in settimana. Sarà importante vincere sia per la classifica che per il morale dopo un avvio di stagione in cui i ragazzi di Lelli hanno pagato oltre modo la poca esperienza nella categoria. «C’è poco da dire – evidenzia il ds del Cures Carlo Alberto D’Attilio - dopo l’inizio della stagione con le partite perse sul filo del rasoio dobbiamo tornare alla vittoria, vogliamo i 3 punti».Atletico 2000 – VicoloGap – LositanaL'Airone – Virtus PalombaraNazareth – Atletico TormaranciaAtletico Ciampino – PGS Santa GemmaNazareth 12PGS Santa Gemma, Bracelli, Lositana 10Atletico Ciampino 8Atletico Tor Marancia, Monte San Giovanni 7L'Airone, Atletico 2000 6Gap, Virus Palombara 5Cures 3Vicolo, Real Roma Sud 1* una gara in meno