ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

Ultimo aggiornamento: 10:56

RIETI - Sono entrambi da rigiocare le gare della settima giornata del campionato di C2 per le formazioni reatine.Non disputata quella del Monte San Giovanni che avrebbe dovuto affrontare in trasferta l'Atletico Tor Marancia. L'inizio della gara era fissato per le 14.30 ma una volta arrivata al PalaFiori la squadra di Valloni ha appreso la notizia che la gara doveva essere posticipata di due ore perchè c'era una sovrapposizione con un altra gara di Serie B, che data la categoria superiore, aveva precedenza nell'essere disputata. La dirigenza biancoblù ha optato per il rinvio della gara. Si attende il comunicato del comitato regionale sulla data del recupero (i reatini devono recuperare anche la gara di Coppa sul campo dell'Anguillara).E' stata sospesa al 15' del primo tempo sul punteggio di 0-0 la gara del Pala Gems di Roma tra la Virtus Palombara e il Cures. Il direttore di gara viste le condizioni del terreno di gioco (parquet) reso scivoloso dall'umidità ha optato per la sospensione della gara per non mettere in pericolo i giocatori in campo. Bisognerà attendere il comunicato per l'ufficialità del giorno del recupero.Bracelli – Gap 2-2Lositana – L'Airone 5-3Real Roma Sud – Atletico 2000 2-2Vicolo – Atletico Ciampino 3-3Virtus Palombara – Cures (sospesa)PGS Santa Genna – Nazareth 5-6Atletico Tormaranica – Monte San Giovanni (rinviata)Nazareth 12PGS Santa Gemma, Bracelli, Lositana 10Atletico Ciampino 8Atletico Tor Marancia, Monte San Giovanni 7L'Airone, Atletico 2000 6Gap, Virus Palombara 5Cures 3Vicolo, Real Roma Sud 1* una gara in menoAtletico 2000 – VicoloGap – LositanaL'Airone – Virtus PalombaraMonte San Giovanni – Bracelli ClubNazareth – Atletico TormaranciaCures- Real Roma SudAtletico Ciampino – PGS Santa Gemma