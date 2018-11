ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, sabato 3 novembre, scendono in campo le reatine di C2 per la quinta giornata: Monte San Giovanni e Cures andranno in trasferta. La squadra di Valloni sarà ospite dell’Atletico Tormarancia mentre i bianconeri se la vedranno sul campo della Virtus Palombara.Il Monte San Giovanni dopo il pareggio interno contro il Gap vuole tornare a fare punti in trasferta contro l’Atletico Tormarancia (ore 14,30, arbitro Iannotta di Aprilia). I ragazzi di Valloni giovedi pomeriggio hanno giocato un’amichevole contro la Spes Poggio Fidoni per cercare di far inserire al meglio i nuovi innesti Alonzi e Urbani. Nonostante la sconfitta per 6-5 i progressi sono stati e evidenti. Il tecnico reatino Danilo Valloni è positivo in vista della trasferta contro il Tormarancia: «Dopo la proficua amichevole disputata in settimana contro la più blasonata Spes Poggio Fidoni, dalle ultime indicazioni che il campo mi ha potuto trasmettere, sono fermamente convinto che questa volta la mia squadra sia pronta per tornare con i tre punti da Roma. In assoluto gli ultimi innesti di Alonzi e di Urbani hanno finalmente elevato la qualità delle rotazioni, ed è proprio da questa nuova condizione che mi aspetto a questo punto dai miei giocatori il massimo possibile. Tutti i ruoli sono coperti tranne la presenza continua di più ragazzi Under ed è lì che stiamo stiamo lavorando insieme alla società».Il Cures reduce dalla sconfitta di misura nell’andata del primo turno di Coppa Lazio contro il Grande Impero torna in campo in trasferta contro la Virtus Palombara (ore 18, Catalano di Tivoli). I sabini cercano i primi tre punti i trasferta e con una vittoria potrebbero sorpassare gli avversari di sabato. «Speriamo di giocare come mercoledì - dice il ds del Cures Carlo Alberto D’Attilio – nonostante bruci ancora la sconfitta perché avvenuta nel recupero possiamo dire di aver giocato un grande partita, da squadra. La partita più bella che abbiamo giocato da inizio stagione. Sabato ci aspetta un’altra prova del nove perché giochiamo contro una squadra molto esperta. Speriamo di portare a casa i tre punti».Bracelli – GapLositana – L'AironeReal Roma Sud – Atletico 2000Vicolo – Atletico CiampinoPGS Santa Gemma – NazarethSanta Gemma 10Nazareth, Bracelli 9Atletico Ciampino, Atletico Tormarancia, Monte San Giovanni, Lositana 7L'Airone 6Virtus Palombara, Atletico 2000 5Gap 4Cures 3Vicolo, Real Roma Sud 0