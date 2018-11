© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mercoledi di Coppa Lazio per Il Cures sceso in campo al PalaSabina di Passo Corese per la gara d'andata del secondo turno. Partita al cardiopalma quella contro il Grande Impero Futsal, terminata 7-6 in favore dei romani. Un risultato che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno in programma sul campo dei capitolini. Match di grande intensità tra le due formazioni con il risultato in bilico fino alla fine. Sugli scudi per i bianconeri Innocenti, che ha realizzato 4 reti, a segno anche Demauro e Bentivoglio. Tra due settimane il ritorno a Roma. «Partita bellissima giocata con una grande intensità da ambedue le squadre e decisa all’ultima azione – racconta il presidente del Cures, Mattia Ponzani - Ottimo test in vista della partita di sabato dove ci auguriamo di tornare alla vittoria». Sabato i sabini giocheranno alla Futsal Arena di Tor di Quinto contro la quotata Virtus Palombara. Tornando alla Coppa, il MOnte San Giovanni non ha giocato l'andata a causa dell'inagibilità del campo della Virtus Anguillara.