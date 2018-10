LA COPPA LAZIO

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V GIORNATA

RIETI - La quarta giornata di C2 si archivia con un pareggio e una sconfitta per le formazioni reatine: pari del Monte San Giovanni in casa contro il Gap, prima sconfitta casalinga per il Cures contro la Lositana.Un punto a testa tra Monte San Giovanni e Gap: termina 5-5. Gara intensa quella del PalaLaureti in cui il risultato ha rispecchiato pienamente quanto visto in campo. Per i biancazzurri sono andati in gol Dionisi con una doppietta, Barbante e Fossatelli, otre a un’autorete di un giocatore ospite. «Partita ben giocata abbiamo provato fine alla fine a vincerla peccato per qualche errore individuale che ci ha penalizzato - afferma Angelo Sestili, responsabile settore Ca5 del Msg - Nella prima frazione di gioco potevamo chiuderla con un vantaggio più ampio avendo colpito due pali e due salvataggi sulla riga. Nella ripresa purtroppo per inesperienza il nostro under Dionisi, fino a quel momento uno dei migliori in campo, si è fatto espellere per un doppio giallo fino e da lì abbiamo un po’ sofferto il loro ritorno ma poi abbiamo reagito da squadra e abbiamo pareggiato meritatamente una partita che sembrava ormai persa».Ko amaro per il Cures che contro la Lositana si fa rimontare il 3-0 della prima frazione perdendo 4-3 (i romani in gol su tre tiri liberi). Le reti bianconere sono state siglate da Scappa, Demauro e Fruscella. «Primo tempo praticamente perfetto – dice il ds del Cures Carlo Alberto D'Attilio - Nella ripresa invece purtroppo loro sono entrati vogliosi di recuperare mentre noi invece abbiamo sbagliato l'approccio. Eravamo corti nelle rotazioni e c'è stato un calo fisico, non siamo praticamente rientrati in campo. Che ci serva da lezione».Tra stasera e domani (ore 21) le due sabine tornano in campo per l'andata del secondo turno di Coppa Lazio: stasera sfida in trasferta per il Monte San Giovanni sul campo dell'Anguillara (arbitro Ragonesi di Viterbo), mentre il Cures domani sera ospita il Grande Impero al PalaSabina (arbitro Giorni di Albano Laziale).Atletico 2000 – Virtus Palombara 2-2Atletico Tormarancia – PGS Santa Gemma 2-2L'Airone – Bracelli 4.-2Nazareth – Vicolo 5-1Atletico Ciampino – Real Roma Sud 9-1PGS Santa Gemma 10Nazareth, Bracelli 9Atletico Ciampino, Atletico Tormarancia, Monte San Giovanni, Lositana 7L'Airone 6Virtus Palombara, Atletico 2000 5Gap 4Cures 3Vicolo, Real Roma Sud 0Atletico Tormarancia – Monte San GiovanniBracelli – GapLositana – L'AironeReal Roma Sud – Atletico 2000Vicolo – Atletico CiampinoVirtus Palombara -CuresPGS Santa Gemma – Nazareth