RIETI - Cercano riscatto le reatine di C2 dopo le sconfitte nell’ultimo turno. Nella quarta giornata sfide casalinghe per Monte San Giovanni e Cures che ospitano Gap e Lositana.Vuole i tre punti la formazione allenata da Valloni dopo la pesante sconfitta sul campo del P.G.S Santa Gemma: al PalaCiroLaureti arriva il Gap (ore 15, arbitro Romeo di Roma 2). Importanti novità arrivano dal mercato: i biancocelesti hanno piazzato il colpo Urbano Urbani, laterale mancino classe 1988 svincolato, ex Spes Poggio Fidoni. «Dopo la brutta battuta d'arresto di sabato scorso a Roma, domani pomeriggio i miei ragazzi avranno subito la possibilità di riprendere, con una vittoria, quel cammino intrapreso con convinzione nelle prime due partite di campionato – dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Giocheremo nelle nostre mura amiche dove non abbiamo mai sbagliato in tre incontri approccio e prestazione finale. Finalmente, dopo un periodo sfortunato sotto l'aspetto fisico, avrò a disposizione contemporaneamente Marco Alonzi e anche, l'ultimo arrivato, Urbano Urbani, da loro in assoluto mi aspetto quel contributo di esperienza, in questa particolare categoria, che è stata la componente in cui siamo venuti meno in determinati momenti».Vuole sfuttare il fattore casalingo il Cures che ospita la Lositana (ore 18, Perrino di Albano Laziale). I bianconeri al PalaSabina hanno dimostrato di essere solidi e compatti e vogliono tornare a fare punti dopo il ko in casa del Bracelli. Il tecnico Lelli non potrà contare sul Lanzerini, squalificato. «Abbiamo voglia di riscatto dopo la sconfitta immeritata contro il Bracelli – sottolinea il presidente del Cures Mattia Ponzani – Torniamo a giocare al PalaSabina che è il nostro fortino».Atletico 2000 – Virtus PalombaraAtletico Tormarancia – P.G.S Santa GemmaL’Airone – Bracelli ClubNazareth – VicoloAtletico Ciampino – Real Roma SudPGS Santa Gemma, Bracelli 9Atletico Tor Marancia, Nazareth, Monte San Giovanni 6Atletico Ciampino, Virtus Palombara, Lositana, Atletico 2000 4Cures, L'Airone, Gap 3Vicolo, Real Roma Sud 0