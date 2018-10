LA CLASSIFICA

RIETI - Giornata amara, la terza di C2, per le formazioni reatine. Pesante ko per il Monte San Giovanni sul campo del P.G.S Santa Gemma, cade di musira invece il Cures su quello del Bracelli.Prima sconfitta in campionato per il Monte San Giovanni che esce sconfitto per 5-1 nella trasferta contro il P.G.S Santa Gemma. In rete per i biancoazzurri Barbante. «Partita dai due volti quella di sabato contro il Ponte Santa Gemma giocata in trasferta a Roma – racconta l'allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Ho visto, e me ne rincuoro, un buonissimo Monte San Giovanni nel primo tempo finito 1 a 0 per noi e che poteva e doveva finire almeno con una seconda realizzazione. Questo purtroppo non è accaduto e nel secondo tempo, come spesso accade, si è vista tutta un'altra partita. In soli 3 minuti abbiamo incassato tre gol e nonostante abbiamo avuto delle buone occasioni per rientrare in partita, nel pieno della spinta, si è incassato il quarto gol. Da lì in poi è stato complicato recuperare il risultato, e schierato a dieci minuti dalla fine il portiere di movimento abbiamo incassato al fischio finale il quinto gol nonostante di nuovo avessimo avuto altre palle gol. Adesso testa e gambe al lavoro settimanale e alla partita di sabato prossimo, in fondo nulla è compromesso visto che siamo solo alla terza di campionato».Il Cures viene sconfitto 2-1 sul campo del Bracelli, di Lazerini la rete bianconera. Buona gara quella dei sabini che hanno peccato di concretezza nei pressi della porta avversaria. «Abbiamo fatto una buona partita – dice il ds del Cures Carlo Alberto D'Attilio - purtroppo siamo andati di nuovo in svantaggio ma dopo diversi tiri alla fine del primo tempo siamo riusciti a raggiungere il pareggio. Nel secondo tempo come nel primo non siamo stati pronti sotto porta e alla fine l’abbiamo pagata».ALTRI RISULTATI, III GIORNATAGap – L'Airone 7-5Lositana – Atletico 2000 3-3Real Roma Sud – Nazareth 1-6Vicolo – Atletico Tormarancia 2-4Virtus Palombara – Atletico Ciampino 3-3PGS Santa Gemma, Bracelli 9Atletico Tor Marancia, Nazareth, Monte San Giovanni 6Atletico Ciampino, Virtus Palombara, Lositana, Atletico 2000 4Cures, L'Airone, Gap 3Vicolo, Real Roma Sud 0