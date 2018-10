ALTRE GARE, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Terza giornata nel campionato di C2: sfide esterne per il Monte San Giovanni e per il Cures che saranno ospiti di P. G.S. Santa Gemma e Bracelli entrambe a punteggio pieno.I ragazzi di Valloni giocano per mantenere la vetta: contro il P.G.S. Santa Gemma sarà uno scontro diretto visto che anche i romani sono in testa alla classifca. (ore 18.30, arbitro Marcatilli di Roma 2). «Affrontiamo in trasferta una delle squadre più blasonate di questo campionato - dichiara l'allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni – Sarà il primo vero banco di prova dei miei ragazi. Al di là del risultato finale mi aspetto da loro una prestazione significativa che ci faccia capire a tutti fino a dove possiamo arrivare».Il Cures dopo la bella vittoria nell'ultimo turno cerca continuità in trasferta contro la capolista Bracelli (ore 15, Pulimeno di Roma 1). Un match che dirà molto sul valore della formazione di Lelli alla ricerca dei primi punti fuori dal PalaSabina. «Ci Stiamo preparando al meglio – racconta il ds del Cures Carlo Alberto D'Attilio – Visto che giochiamo contro una delle squadre che si trova a punteggio pieno, sappiamo che sarà una trasferta difficile. Cercheremo di fare del nostro meglio».Gap-L’AironeLositana-Atletico 2000Real Roma Sud – NazarethVicolo – Atletico TormaranciaVirtus Palombara – Atletico CiampinoBracelli, P.G.S. Santa Gemma, Monte San Giovanni 6Atletico Tormarancia, Atletico Ciampino, Nazareth, L’Airone, Cures, Virtus Palombara, Lositana, Atletico 2000 3Gap, Vicolo, Real Roma Sud 0