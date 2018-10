ALTRE GARE, II GIORNATA

RIETI - Domani, sabato 13 ottobre, va in scena la seconda giornata nel campionato di C2: sfide casalinghe per Monte San Giovanni e Cures che ospitano Airone e Gap.Ilreduce dalla vittoria in rimonta sul campo del Vicolo torna al PalaCiroLaureti: i ragazzi di Valloni vogliono la prima vittoria davanti ai propri tifosi, arriva l’Airone (ore 15, arbitro Soraci di Rieti). Non dovrebbe avere problemi di formazione il tecnico reatino. «Giochiamo contro una squadra esperta – dice il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - mi aspetto dai miei ragazzi un ulteriore salto di qualità sotto molti aspetti tra cui quello tecnico, tattico e comportamentale. C'è da aggiungere anche che la squadra sarà al completo e finalmente la condizione atletica comincerà a dare i suoi frutti visti i grandi carichi fatti in preparazione quindi. Daremo di nuovo battaglia per provare ad allungare questa piccola striscia positiva dopo le due vittorie consecutive tra la Coppa regionale e il campionato».Cerca il riscatto ilche attende al PalaSabina il Gap (ore 18, arbitro Tesciuba di Roma2): sarà la prima in C2 nell’impianto di casa, per questo i sabini non vogliono prescindere dai tre punti. Per i bianconeri non sarà della partita Lenzerini, squalificato. «Non sarà una partita semplice perché non conosciamo gli avversari – dichiara il ds del Cures Carlo Alberto D’Attilio – comunque daremo il massimo per ottenere i primi 3 punti».Atletico 2000 – BracelliAtletico Tormarancia - Real Roma SudNazareth – Virtus PalombaraAtletico Ciampino – LositanaP. G. S. Santa Gemma - VicoloP.G.S.Santa Gemma, Lositana, Virtus Palombara, Atletico 2000, Bracelli, L'Airone, Monte San Giovanni 3Vicolo, Gap, Cures, Atletico Ciampino, Atletico Ciampino, Atletico Tormarancia, Nazareth, Real Roma Sud 0