ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Nella prima giornata del campionato di C2 festeggia il Monte San Giovanni che dopo una grande rimonta espugna il campo del Vicolo in trasferta. Sabato amaro invece per il Cures all'esordio assoluto nel campionato di C2 che cade sul campo dell'Arca.Vittoria importantissima delche s'impone in trasferta per 5-4. I reatini dopo aver chiuso il primo tempo sotto 4-1, nella ripresa ribaltano il risultato e vincono la partita grazie alla doppietta di Checchetelli e alle reti di Fossatelli, De Angelis e Albuccetti. «Sabato, nonostante l'insistente pioggia, che ha condizionato buona parte della partita, la mia squadra all'inizio del secondo tempo è riuscita finalmente a trovare le giuste contromisure contro un ostico avversario – evidenzia l'allentore del Monte San Giovanni- nonostante sotto 4 a 1 i miei ragazzi non si sono mai persi d'animo e alla fine hanno vinto meritatamente una bella partita cominciata male e che poteva decisamente finire peggio. Avevo a suo tempo definita la mia squadra come battagliera, sabato scorso ne ho avuto l'ennesima dimostrazione. A questo punto tutti testa a sabato dove contro l'Airone si dovrà fare un ennesimo e necessario passo in avanti».Parte male la stagione delsconfitto 4-2 dall'Arca. I bianconeri pagano una prima frazione sottono, nella ripresa ci provano ma non riescono a recuperare il risultato. In rete per i sabini Lenzerini e Catania. «In avvio siamo andati subito sotto 2-0 – racconta il ds del Cures- non abbiamo fatto una buona prestazione, probabilmente il secondo tempo di Coppa e la pioggia hanno influito, ma non vuole essere una scusante. Nella ripresa abbia accorciato subito le distanze ma loro hanno ripreso subito il largo su due nostre disattenzioni portandosi sul 4-1. Adesso speriamo di rifarci col Gap, vogliamo dare il massimo per prendere i primi tre punti in casa».