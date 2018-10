ALTRE GARE, I GIORNATA

RIETI - Parte domani, sabato 6 ottobre, il campionato di C2 di futsal per le formazioni reatine. Monte San Giovanni e Cures dopo il passaggio del turno in Coppa Lazio sono pronte alla prima di campionato. Trasferta sul campo del Vicolo per il Monte San Giovanni mentre il Cures sarà impegnato su quello dell’Airone.Dopo l’approdo al secondo turno di Coppa è alto il morale in casa Monte San Giovanni, i reatini saranno impegnati in trasferta a Cerreto Laziale contro la matricola Vicolo vogliono approcciare al meglio al campionato (ore 16, Cesari di Roma 1). Per preparare questo match i ragazzi di Valloni ieri sera hanno disputato un’amichevole al Pala Malfatti contro l’Under 19 del Real Rieti di mister Abati in cui la formazione amarantoceleste si è imposta per 6-3 (in rete per il Monte San Giovanni Checchetelli, Sestili e Barbante. «Ci siamo, dopo un lungo mese di preparazione finalmente comincia il campionato – dice il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Sabato giocheremo in trasferta e non sarà una passeggiata, ma siamo pronti. Ringrazio per questo il mister Marco Abati dell'Under 19 del Real Rieti con cui ieri sera ci siamo sfidati in una bellissima partita in preparazione di questo nuovo inizio».Momento positivo anche per il Cures reduce dalla bella rimonta in Coppa con passaggio turno. I bianconeri alla prima saranno ospiti dell’Airone, formazione esperta e che milita da tanti anni in C2 (ore 15, Manchi di Roma 2). Sarà l’esordio assoluto nella categoria per una società giovane nata da poco più di un anno. «Dopo la buona prestazione della Coppa andiamo a giocarci la prima di campionato avendola preparata nella dovuto maniera – evidenzia il ds del Cures Carlo Alberto D’Attilio - Sarà importante avere i piedi per terra perché essendo la prima giornata non conosciamo i nostri avversario visto che è il primo anno in C2. Il nostro obiettivo è la salvezza, quello che viene in più è tutto di guadagnato. Ci impegneremo al massimo per cercare di ottenere un buon risultato».Bracelli – Atletico CiampinoGap – Atletico 2000Lositana – NazarethReal Roma Sud – Ponte Santa GemmaVirtus Palombara – Atletico Tormarancia