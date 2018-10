© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel ritorno del primo turno di Coppa Lazio impresa Monte San Giovanni che riesce a ribaltare il 5-1 dell’andata imponendosi al PalaCiroLaureti per 9-1. L’impresa era ancora più ardua per i biancazzurri avendo terminato il primo tempo sull’1-1. Nella ripresa però i ragazzi di Valloni cambiano marcia mettendo a segno otto reti che gli hanno permesso di ribaltare il discorso qualificazione. Firmano il successo Proietti con una tripletta, Persico e Albuccetti con una doppietta, Checchetelli e Sestili. Sabato esordio in campionato in casa del Vicolo a Cerreto Laziale.«Abbiamo disputato una partita quasi perfetta - sottolinea il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Nonostante il primo tempo fosse finito solo 1 a 1, i miei ragazzi sono stati bravi a non scomporsi mai ed a continuare a pressare a tutto campo gli avversari. Appena è arrivato finalmente il 2 a 1 a nostro favore, la partita ha preso la piega giusta che mi aspettavo e sulla spinta emotiva del gol siamo riusciti a sbloccarci concretizzando tutte le occasioni create. Adesso testa a sabato all'esordio in campionato, nel mentre giovedì sera avremo un'amichevole di lusso al PalaMalfatti contro l'Under 19 del Real Rieti dove potrò ulteriormente testare la condizione fisica, tecnica e tattica dei miei giocatori. Ringrazio per questo il mister Marco Abati per averci dato giovedì questa opportunità».