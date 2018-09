Ultimo aggiornamento: 11:46

RIETI - Torna in campo domani alle 15 il Monte San Giovanni per il ritorno dell’andata del primo turno di Coppa Lazio contro l’Arca calcio a 5. Si riparte dal 5-1 dell’andata in favore dei romani. I ragazzi di Danilo Valloni voglio sfruttare il fattore campo per cercare di portare a casa la qualificazione. Non sarà facile perché l’Arca hadimostrato di essere una buona formazione ma nonostante l’ampio passivo i reatini vogliono credere nell’impresa.«Domani finalmente, per questo difficile ritorno di Coppa, potrò contare su una condizione atletica migliore della squadra - spiega il tecnico Danilo Valloni - Per questo in settimana abbiamo lavorato bene e con la giusta intensità. A questo punto non nascondo una certa fiducia di fondo, ma non nel passaggio del turno fine a se stesso, tutti sanno che recuperare 4 gol sarà complesso, complicato e legato a tanti fattori, ma nel progressivo miglioramento della mia squadra sotto tutti i punti di vista. Con l'arrivo di una condizione atletica migliore, vedremo finalmente un Monte San Giovanni all'altezza della situazione. Dove potremmo arrivare questo non sono ora in grado ovviamente di saperlo, ma tutte le altre squadre dovranno, per vincere, fare i conti con noi sempre e comunque».