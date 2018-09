di Silvio Ippoliti

RIETI - Scalda i motori il Monte San Giovanni in vista dell’esordio ufficiale di sabato prossimo in trasferta contro l’Arca calcio a 5 valido per l’andata del primo turno di Coppa Lazio. Buon precampionato quello dei reatini che nelle ultime due amichevoli vinte contro Eretum e Uni Sabina MMXVII (formazioni di serie D) hanno potuto mettere a punto gli schemi cercando di aumentare l’affiatamento in vista dell’inizio della stagione.



Nonostante le tante novità nella rosa dei biancocelesti prosegue il lavoro del tecnico Danilo Valloni che potrà contare anche sugli arrivi dei laterali Massimo Faina (’86) e Marco Alonzi (’87), ex Velinia.



«Finalmente siamo arrivati alla fine della terza settimana di duro lavoro, con tre amichevoli sulle gambe giocate a ritmi comunque sufficienti – dice l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - entriamo nella quarta settimana che ci porterà a giocare in trasferta contro l’Arca. La squadra nel suo insieme ha risposto molto bene a quello che ho proposto a livello fisico, tattico e tecnico. Al termine della prima ufficiale, io e il mio staff avremo chiaro il quadro della situazione e così sapremo bene dove dovremo lavorare per far esaltare i nostri pregi e dove lavorare invece per nascondere il più possibile i nostri difetti».

Luned├Č 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA