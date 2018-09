di Silvio Ippoliti

RIETI - Inizia oggi l’ultima settimana di preparazione per il Cures che sabato prossimo se la vedrà in trasferta contro la Compagnia Portuale per il primo turno di Coppa Lazio. Sarà l’esordio stagionale per i ragazzi del presidente Mattia Ponzani che hanno ben figurato negli ultimi due test disputati: quello perso 5-4 contro il Parioli (formazione di C1), in cui i bianconeri hanno mostrato buone cose nonostante la caratura dell’avversario e quello vinto 4-2 contro la Spes Montesacro, squadra che disputa il campionato di Serie D.



Mercoledì i ragazzi di Lelli torneranno in campo per l’ultima amichevole del precampionato che sarà fondamentale per provare gli schemi in vista della gara di Civitavecchia. Intanto la società di Passo Corese chiude il mercato con l'arrivo del laterale Ciro Lettieri (classe 1992), ex Palombara.



«La preparazione procede molto bene - evidenzia il presidente del Cures Mattia Ponzani – contro la Compagnia Portuale è il primo obiettivo stagionale per il quale ci siamo preparati molto intensamente in queste settimane. Una partita molto importante per noi, a cui teniamo particolarmente. Vogliamo fare bene in Coppa Lazio».



Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA