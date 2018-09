di Silvio Ippoliti

RIETI - E’ stato svelato il calendario delle formazioni reatine che parteciperanno al prossimo campionato di C2. C’era attesa in casa Monte San Giovanni e Cures per l’ufficializzazione delle date e avversari. Entrambe le formazioni reatine sono state inserite nel girone C composto da 14 squadre. Si parte il 6 ottobre mentre l’ultima giornata è prevista per il 13 aprile. Le attività si interromperanno il 22 dicembre per dare spazio alla sosta per le festività natalizie, si riparte il 12 gennaio con l’ultima di andata che coinciderà col derby di Monte San Giovanni tra la formazione di Lelli e quella di Valloni. Sia Monte San Giovanni che Cures partono in trasferta: i biancoazzurri se la vedranno sul campo del Vicolo mentre i ragazzi del presidente Ponzani esordiranno per la prima storica contro l’Airone, Airone che alla seconda sarà di scena al PalaCiroLaureti per la prima casalinga del Monte San Giovanni mentre il Cures al PalaSabina ospita il Gap.



Usciti anche gli accoppiamenti del primo turno di Coppa (andata il 22 settembre, ritorno il 29): il Monte San Giovanni esordirà in trasferta contro l’Arca mentre il Cures sarà ospite della Compagnia Portuale a Civitavecchia.



Commenta così i calendari e il girone il dirigente del Monte San Giovanni Angelo Sestili: «E’ un girone molto equilibrato con una squadra superiore a tutti il Palombara e con 4-5 squadre dure come Nazareth, Airone, Lositana, il Ciampino. Tra queste ci siamo anche noi. Sicuramente sono tante squadre nuove di cui non conosciamo il reale valore ma daremo tutto sia come società che come squadra in ogni singola partita. Per quanto riguarda la Coppa non conosco Arca ma daremo il 100% per superare il turno».



C’è grande fermento per il Cures, per la società del presidente Mattia Ponzani è l’esordio nel regionale al secondo anno di attività. «Conosciamo solo alcune squadre – dice il presidente del Cures Ponzani – con l’Atletico 2000 abbiamo giocato lo scorso anno in quanto eravamo nello stesso girone. Con Monte San Giovanni e Palombara abbiamo giocato in amichevole e vedendo il posizionamento della passata stagione sono avversari di assoluto valore. Ho notato sicuramente le trasferte molto lunghe, è un girone abbastanza variegato. Gli obiettivi? E’ quello di mantenere la categoria essendo una neopromossa, certo, siamo attrezzati per ben figurare quindi saremo pronti a dar battaglia a tutte le squadre. Ci aspettiamo un buon campionato tenendo presente che è il nostro secondo anno nel calcio a 5, siamo quindi una matricola anche dal punto di vista societario. Nonostante questo siamo pronti, anche per la prima di Coppa Lazio in cui affronteremo un avversario molto forte».



IL CALENDARIO DELLE REATINE

1^ giornata (andata 06/10 – ritorno 19/01)

L’Airone - Cures

Vicolo – Monte San Giovanni

2^ giornata (13/10 – 26/1)

Monte San Giovanni – L’Airone

Cures – Gap SSD ARL

3^ giornata (20/10 – 02/02)

Bracelli – Cures

Ponte Santa Gemma – Monte San Giovanni

4^ giornata (27/10 – 09/02)

Monte San Giovanni – Gap SSD ARL

Cures – Lositana

5^ giornata (03/11 – 16/02)

Cures – Virtus Palombara

Atl. Tormarancia - Monte San Giovanni

6^ giornata (10/11 – 23/02)

Monte San Giovanni – Bracelli

Cures – Real Roma Sud

7^ giornata (17/11/ - 02/03)

Vicolo – Cures

Nareth – Monte San Giovanni

8^ giornata (24/11 – 09/03)

Monte San Giovanni – Lositana

Cures – Ponte Santa Gemma

9^ giornata (01/12 – 16/03)

Atl. Tormarancia – Cures

Atletico Ciampino – Monte San Giovanni

10^ giornata (08/12 – 23/03)

Monte San Giovanni – Virtus Palombara

Cures – Nazareth

11^ giornata (15/12 – 30/03)

Atletico Ciampino – Cures

Atletico 2000 – Monte San Giovanni

12^ giornata (22/12 – 06/04)

Real Roma Sud - Monte San Giovanni

Cures - Atletico 2000

13^ giornata (12/01 – 13/04)

Monte San Giovanni - Cures

Mercoled├Č 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



