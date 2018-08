di Silvio Ippoliti

RIETI - Tutto pronto in casa Cures per l’inizio dalla stagione 2018/19. Lunedi 3 settembre i ragazzi di Roberti Lelli inizieranno a sudare al PalaSabina in vista del primo storio campionato di C2. Scalpitano i giocatori della formazione di Passo Corese che già singolarmente hanno svolto, sotto dettami del tecnico Lelli, programmi atletici personalizzati per arrivare al meglio all’inizio vero e proprio della preparazione che condurrà al primo impegno ufficiale fissato per il 22 settembre la Coppa Lazio, per la prima di campionato bisognerà attendere il 6 ottobre (lunedì la festa dei calendari). Fissata la prima amichevole: sabato 8 contro la Spes Montesacro. Dal punto di vista del mercato la società bianconera chiude la porta con l’arrivo dell’esperto portiere classe 1985 Lorenzo Grassetti.



LE ASPETTATIVE

«Siamo una matricola e dobbiamo innanzitutto mantenere la categoria - dice il presidente del Cures, Mattia Ponzani - siamo comunque consapevoli di aver allestito una rosa competitiva che può ben figurare».



LA ROSA E LO STAFF

Portieri : Alessandro Grassetti (‘85), Lorenzo Gregori (‘90), Alessio Rinalduzzi (2000)

Centrali : Matteo Demauro (‘88),Paolo Bernardini (‘89), Filippo Fruscella (‘95)

Laterali : Dario Catania (‘95), Mauro Cerquetani (‘93), Tommaso Innocenti (‘97), Mariano D’Alessandro (‘90), Diego Pirri (‘90)

Pivot : Edoardo Scappa (1995), Giacomo Lenzerini (1995), Edoardo Bentivoglio (1989)

Allenatore : Roberto Lelli

Vice allenatore e preparatore dei portieri : Fabrizio Rubiani



