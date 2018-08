di Silvio Ippoliti

RIETI - Ha iniziato a sudare il Monte San Giovanni in vista del prossimo campionato di C2. I ragazzi di mister Valloni si sono ritrovati al PalaCirioLaureti per l’inizio della preparazione, settimana che si concluderà con la prima amichevole stagionale contro la Spes Poggio Fidoni (ore 16.30, PalaSpes). Tante riconferme, soprattutto per quanto riguarda il gruppo storico e alcuni volti nuovi per una formazione da amalgamare.



«Per la società e per me l'obiettivo ambizioso è quello di riuscire a fare meglio dello scorso anno - dice il neo tecnico del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - anche un solo punto in più del campionato passato sarebbe un successo».



LA ROSA

Portieri : Giuseppe Nebbiai (’93), Alberto Bernabei (’95), Alessandro Federici (’95), Mattia Scopigno (’95)

Centrali : Valerio Villani (’87), Jacopo Persico (‘91), Amir Memishi (’92)

Universali : Simone Albuccetti (’83), Giovanni Fossatelli (’90), Leonardo De Angelis (’93)

Laterali : Antonello Sestili (’81), Alessandro Cattani ('89), Alessio Checchetelli (’84), Carlo Mei ('94), Francesco Proietti (’95), Lorenzo Felicioni (’98), Marco Fainelli (’96)

Pivot: Andrea Agostini (’91), Pierluca Barbante (’94), Francesco Di Cesare (’93)



Allenatore : Danilo Valloni



STAFF SOCIETARIO

Responsabile : Angelo Sestili

Componenti societari : Luigi Sestili, Gianluca Mei, Alessandro Trecci, Luigi Bianchetti

