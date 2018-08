di Silvio Ippoliti

RIETI - Manca poco allo start della stagione 2018/19 del Monte S. Giovanni ca5. C'è grande fermento all'interno della formazione del nuovo tecnico Danilo Valloni (un ritorno per lui) che si accinge ad affrontare per il quarto anno consecutivo il campionato di C2.



In attesa della festa dei calendari, con ogni probabilità il 3 settembre, i biancoazzurri hanno praticamente rivoluzionato la rosa con gli arrivi del portieri Giuseppe Nebbiai e Alessandro Federici, del ritorno del centrale Valerio Villani, del pivot Francesco Di Cesare e dei laterali Giovanni Fossatelli e Marco Fainelli.



L'inizio della preparazione è previsto per la settimana che porta alla prima amichevole stagionale con la Spes Poggio Fidoni programmata per il primo settembre al PalaSpes di Piani Poggio Fidoni.



«L'obiettivo è fare anche un punto in più rispetto alla passata stagiona – dice il tecnico Danilo Valloni – E' un nuovo corso e vogliamo fare bene. Attendiamo i calendari in modo da poter programmare al meglio la stagione».

