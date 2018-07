di Mattia Esposito

RIETI - Sarà una estate ricca di movimenti anche nel futsal locale e regionale. Dopo che la Spes, nei giorni scorsi, ha deciso di continuare con Barbera tra i pali per il prossimo campionato di C1, anche in C2 le squadre reatine cominciano a muoversi. Aria nuova in casa Monte San Giovanni, che dopo aver visto sfumare i playoff di un soffio nella scorsa stagione, ha deciso di ripartire affidando la guida tecnica a Danilo Valloni che quindi lascia proprio la Spes Poggio Fidoni, nella quale aveva svolto il ruolo di vice ad Eugenio Fiori. Come si legge anche sul post social diffuso dal Monte San Giovanni, quello di Valloni è un ritorno in biancoblù, visto che aveva guidato la squadra quattro stagioni fa. Sarà quindi Valloni a guidare il Monte San Giovanni verso un campionato di C2 che si prospetta ancora impegnativo, ma nel quale resta fermo l’obiettivo di ben figurare, chissà, magari sperando di raggiungere quei playoff sfumati davvero di un soffio la scorsa stagione.

