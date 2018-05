di Mattia Esposito

RIETI - Sfuma anche l’ultima speranza playoff. Il Monte San Giovanni dice definitivamente addio alla post season per colpa, si fa per dire, della Virtus Palombara. L’unica speranza per i biancoazzurri era infatti che la formazione romana facesse sua la Final Four di Coppa di C2, andata in scena lo scorso fine settimana. Proprio il Palombara invece è stato sconfitto in semifinale 4-3 dall’Atletico Village. Nell’altra semifinale vittoria invece della Pro Calcio Italia, che ha battuto 3-2 il Lepanto. Proprio la Pro Calcio Italia è andata ad aggiudicarsi la Coppa grazie al successo in finale per 5-4, liberando cosi un posto nei playoff nel girone B.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA