di Mattia Esposito

RIETI - Si chiude in maniera amara il campionato di C2 di futsal, girone C. Sfuma anche l’ultima speranza per il Monte San Giovanni, che non riesce ad approfittare della sconfitta del Nazareth contro il Palombara e va ko a sua volta sul campo dell’Airone. Anche un pareggio avrebbe permesso ai biancoazzurri di andare ai playoff dopo un ottimo girone di ritorno, anche se la post season sarebbe raggiungibile se la Virtus Palombara dovesse far sua la Coppa di C2 (Final Four 5 e 6 maggio): con questa eventualità proprio Palombara sarebbe ripescata in C1 e libererebbe un posto nei playoff.



Questo è solo uno dei verdetti dell’ultima giornata, con la Fenice che viene promossa in serie C1 e Nazareth e Palombara che invece vanno ai playoff. Sconfitta anche per l’Ardita, che ha affrontato il Real Roma Sud senza avere nulla da chiedere al suo campionato. I romani si impongono con il risultato finale di 9-4, conquistandosi cosi la salvezza. Retrocessa anche il Bracelli, in virtù dei 15 punti di distacco proprio dal Real Roma Sud. Ai playout vanno Santa Gemma e Tevere Remo, che si giocheranno la permanenza in C2.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XXVI GIORNATA, GIRONE C



L’Airone – Monte San Giovanni 6-4

2 Serilli, Colasanti, De Angelis (M)

Juri De Santis (direttore generale Monte San Giovanni): «Brutta prestazione da parte nostra nella partita decisiva. Siamo partiti bene andando in vantaggio poi ci siamo innervositi per alcune decisioni arbitrali dubbie e abbiamo commesso degli errori ingenui. Ci dispiace di aver mancato l'obiettivo ma nel girone di ritorno i ragazzi ce l'hanno messa tutta».



Real Roma Sud – Ardita 9-4

2 E.Gerbino, 2 Riccini (A)

Nikolaj Cocco (giocatore Ardita): «Una partita in cui non avevamo nulla da chiedere e nella quale le differenti motivazioni hanno fatto la differenza».



LE ALTRE PARTITE

Brictense – Casal Torraccia 5-11

Lositana – Flaminia Sette 10-0

Tevere Remo – Virtus Fenice 2-5

Nazareth – Virtus Palombara 1-3

Santa Gemma – Bracelli Club 6-6



CLASSIFICA FINALE

Virtus Fenice 71 (promossa in C1)

Virtus Palombara 69 (playoff)

Nazareth 48 (playoff)

Monte San Giovanni 47

Lositana 44

Ardita 42

L’Airone 40

Casal Torraccia 38

Real Roma Sud 33

Santa Gemma 30 (playout)

Tevere Remo 26 (playout)

Bracelli 18 (retrocesso in D)

Brictense 11 (retrocesso in D)

Flaminia Sette 2 (retrocesso in D)

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA