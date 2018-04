di Mattia Esposito

RIETI - Ultima giornata del campionato di C2 tutta da vivere. Il Monte San Giovanni spera ancora nei playoff, anche se il destino è tutto nelle mani del Nazareth. L’Ardita invece ha già salutato matematicamente la post season proprio perdendo in casa contro il Nazareth, che ha mantenuto il terzo posto in classifica. Come detto però questa giornata tiene aperto ogni discorso: il Monte San Giovanni ha bisogno di una vittoria sul campo dell’Airone, squadra che staziona al centro della classifica e che non ha nulla da chiedere al suo campionato. Necessari i tre punti, ma anche un passo falso del Nazareth, che comunque è atteso dalla difficile sfida contro il Palombara. Proprio il Palombara infatti è ancora in lotta con la Fenice per la promozione diretta, ed è quindi pronto a giocarsi tutto sperando in un passo falso della diretta concorrente, impegnata contro la Tevere Remo, squadra in zona playout. Ultima partita, speranza ancora accesa. Necessari i tre punti per coronare il sogno di questa stagione: il Monte San Giovanni vuole provare a giocarsi il possibile passaggio in C1.



PROGRAMMA GARE, GIRONE C, XXVI GIORNATA

L’Airone – Monte San Giovanni (domani, ore 15. Arbitro Tesciuba di Roma2)

Real Roma Sud – Ardita (domani, ore 15. Arbitro Stellato di Tivoli)



LE ALTRE PARTITE

Brictense – Casal Torraccia

Lositana – Flaminia Sette

Nazareth – Virtus Palombara

Santa Gemma – Bracelli

Tevere Remo – Virtus Fenice



CLASSIFICA

Virtus Fenice 68

Virtus Palombara 66

Nazareth 48

Monte San Giovanni 47

Ardita 42

Lositana 41

L’Airone 37

Casal Torraccia 35

Real Roma Sud 30

Santa Gemma 29

Tevere Remo 26

Bracelli 17

Brictense 11

FLaminina Sette 2

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA