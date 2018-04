di Mattia Esposito

RIETI - La penultima giornata del campionato di serie C2 lascia in eredità risposte importanti e qualche verdetto, uno dei quali riguarda una reatina. L'Ardita saluta definitivamente i playoff dopo la sconfitta per 3- 1 contro il Nazareth al Gudini. Proprio il Nazareth conserva il terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Monte San Giovanni, che grazie al successo per 6-1 contro il Real Roma Sud tiene viva la speranza di accesso ai playoff. Tutto si deciderà infatti nell'ultima giornata: il Nazareth affronta la Virtus Palombara, ancora in lotta per la promozione diretta, mente il biancoazzurri vanno sul campo dell'Airone, squadra già salva e che non ha più nulla da chiedere al campionato. Ultimo atto del campionato di C2 tutto da vivere, anche per scoprire se il Monte San Giovanni riuscirà a prendersi i playoff. Ma ci potrebbe essere anche un'appendice: se i sabini chiudeserro al quarto posto potrebbero lo stesso accedere ai playoff se la Virtus Palombara vincesse la Coppa di C2 (Final Four 5 e 6 maggio).



RISULTATI E COMMENTI, GIRONE C, XXV GIORNATA



Ardita - Nazareth 1-3

S. Dionisi

Daniele Palenga (giocatore Ardita) : «Nel primo tempo siamo finiti sotto di due gol, e a pochi minuti dallo scadere abbiamo trovato il pareggio su tiro libero. Nella ripresa siamo riusciti a giocare con buon ritmo, creando qualche ottima occasione anche con il portiere di movimento. Il pareggio però non è arrivato ed a due dalla fine loro hanno chiuso la partita in contropiede».



Monte San Giovanni - Real Roma Sud 6-1

2 Albuccetti, 2 Barbante, De Angelis, Fabrizi

Juri De Santis (direttore generale Monte San Giovanni): «È stata una partita molto positiva per noi, abbiamo messo in campo concentrazione e tanta determinazione lavorando bene sia in difesa che in attacco.Siamo riusciti sin da subito ad portare la gara dalla nostra parte e a non rischiare nulla.Adesso ci aspetta l'ultimo match dove proveremo a chiudere il campionato nel migliore dei modi».



LE ALTRE PARTITE

Virtus Fenice - L'Airone 7-3

Bracelli - Lositana 0-4

Virtus Palombara - Santa Gemma 5-3

Casal Torraccia - Tevere Remo 6-3

Flaminia Sette - Brictense 4-8



CLASSIFICA

Virtus Fenice 68

Virtus Palombara 66

Nazareth 48

Monte San Giovanni 47

Ardita 42

Lositana 41

L'Airone 37

Casal Torraccia 35

Real Roma Sud 30

Santa Gemma 29

Tevere Remo 26

Bracelli 17

Brictense 11

Flaminia Sette 2

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA