di Mattia Esposito

RIETI - Un posto per tre, con sei punti a disposizione. Ad una settimana di distanza dal derby tra Ardita e Monte San Giovanni si infiamma ancora di più la corsa ai playoff, con tre squadre racchiuse in tre punti a due giornate dal termine del campionato. Ora è il Nazareth ad occupare il terzo posto, con un punto di vantaggio sul Monte San Giovanni e tre sull’Ardita. Proprio domani al Gudini si giocherà lo scontro diretto tra Ardita e Nazareth, partita a dir poco decisiva, con il Monte San Giovanni che invece ospita al PalaLaureti il Real Roma Sud, che cerca la salvezza senza dover passare dai playout. Due partite importantissime, e non potrebbe essere diversamente, ed un finale di campionato destinato a regalare emozioni. Anche per il primo posto e la promozione diretta nulla è scontato, con la Fenice che mantiene due punti di vantaggio sul Palombara. Affatto banale questo campionato di C2, in una giornata, l’ennesima, da seguire con grande attenzione.



PROGRAMMA GARE, GIRONE C, XXXV giornataV GIORNATA

Ardita – Nazareth (domani, ore 15. Arbitro Petroselli di Civitavecchia)

Monte San Giovanni – Real Roma Sud (domani, ore 15. Arbitro Paganini di Ciampino)



LE ALTRE PARTITE

Bracelli – Lositana

Casal Torraccia – Tevere Remo

Flaminia Sette – Brictense

Virtus Fenice – L’Airone

Virtus Palombara – Santa Gemma



CLASSIFICA

Virtus Fenice 65

Virtus Palombara 63

Nazareth 45

Monte San Giovanni 44

Ardita 42

Lositana 38

L’Airone 37

Casal Torraccia 32

Real Roma Sud 30

Santa Gemma 29

Tevere Remo 26

Bracelli 17

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA