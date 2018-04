di Mattia Esposito

RIETI - Ultimo atto del campionato di serie C, l'ultimo sforzo di una stagione impegnativa, che ha regalato alla Spes tante soddisfazioni. C'è però un filo di rammarico per aver visto sfumare i playoff, anche se la matricola terribile può ritenersi comunque ampiamente soddisfatta della prima stagione nel campionato di C1.



Oggi alle 15 si chiude con la trasferta sul campo dell'Aranova, squadra che dovrà giocarsi i playout e non ha nulla da chiedere al suo campionato. Interessante invece seguire quanto accadrà in vetta, perché il Savio ha due punti di vantaggio sullo Juvenia e oggi si giocherà uno scontro diretto che promette spettacolo. Al Savio basta un pari per festeggiare la promozione diretta, mentre lo Juvenia è costretto a vincere. In basso invece certa la retrocessione per lo Sporting Hornets, cosi come i playout per CCCP, Futsal Isola e Aranova. L'ultimo posto sarà occupato da una tra Albano e Real Ciampino, entrambe alle a quota 29.



A presentare la partita contro l'Aranova è il capitano Simone Donati: «Vogliamo chiudere il campionato con una vittoria. Affrontiamo una squadra che come noi non ha più obiettivi, anche se noi ci siamo dati quello di chiudere a quota 45».



SERIE C1, GIRONE A, ULTIMA GIORNATA

Aranova - Spes Poggio Fidoni (oggi, ore 15, arbitri Pellegrini di Frosinone e Teofili di Roma1)



LE ALTRE PARTITE

Savio - Sporting Juvenia

Albano - Carbognano

CCCP - Futsal Isola

Nordovest - Topnetwork Valmontone

Real Ciampino - Vigor Cisterna

Sporting Hornets - Real Castel Fontana



CLASSIFICA

Savio 56

Sporting Juvenia 54

Carbognano 52

Vigor Cisterna 46

Topnetwork Valmontone 43

Real Castel Fontana e Spes Poggio Fidoni 42

Nordovest 40

Real Ciampino e Albano 29

Aranova 24

Futsal Isola e CCCP 16

Sporting Hornets 12

