di Mattia Esposito

RIETI - Un derby forse mai cosi interessante e bello, soprattutto per i risvolti che potrebbe dare in chiave classifica. Ardita e Monte San Giovanni si giocano domani al Gudini una buona fetta di playoff, quando mancano tre giornate al termine della regular season.



Il Monte San Giovanni occupa attualmente il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio sull’Ardita. Per i rossoneri questa rappresenta forse l’ultima chiamata per tenere viva la speranza playoff. Il Monte San Giovanni, in un certo senso, ha meno pressione addosso, perché anche in caso di sconfitta avrebbe poi comunque possibilità di qualificarsi.



Occhio però al Nazareth, distante solamente due punti, e che prima della fine del campionato dovrà affrontare l’Ardita. Si è riaperto invece il discorso promozione in C1, con Palombara e Virtus Fenice che si daranno battaglia a distanza nelle tre partite che rimangono da giocare.



SERIE C2, GIRONE C, XXIV GIORNATA

Ardita – Monte San Giovanni (domani, ore 15, Gudini. Arbitro Claretti di Roma1)



LE ALTRE PARTITE

Brictense – Bracelli

L’Airone – Casal Torraccia

Lositana – Virtus Palombara

Santa Gemma – Nazareth

Tevere Remo – Flaminia Sette

Real Roma Sud – Virtus Fenice



CLASSIFICA

Virtus Fenice 62

Virtus Palombara 60

Monte San Giovanni 44

Nazareth 42

Ardita 39

Lositana 38

L’Airone 34

Real Roma Sud 30

Casal Torraccia e Santa Gemma 29

Tevere Remo 23

Bracelli 14

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



