LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, XII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Tutto pronto per l’appuntamento clou della stagione per la Spes Poggio Fidoni che nella penultima giornata della stagione attende l’Aranova, seconda forza del campionato (ore 15, arbitri Fallace di Roma 2, Sessa di Ciampino). I gialloverdi voglio concretizzare il grande lavoro fatto fino ad ora per portare a casa il primo storico playoff di C1. C’è grande attesa nell’ambiente Spes, i ragazzi di Fabio Luciani vogliono far valere ancora una volta il fattore campo. Per rimanere tra le prima quattro l’unico risultato utile è la vittoria.«Ieri abbiamo fatto la rifinitura pre partita - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciano - il PalaSpes già è ardente e trasuda adrenalina, i miei ragazzi lo hanno scaldato a dovere con un allenamento di concentrazione sudore e intensità massimale. È una partita da dentro o fuori ma noi la vivremo con serenità perché comunque andrà per noi sarà un trionfo. Un'annata da ricordare con orgoglio perché siamo stati lassù per tanto tempo a lottare con squadre blasonate sopra ogni aspettativa grazie al sacrificio di un lavoro costante. Attraverso la forza di un gruppo che si vuole bene e si diverte insieme abbiamo regalato a noi stessi e ai nostri tifosi emozioni importanti che resteranno in ognuno di noi al di là del risultato. Ora però c'e una missione da compiere per noi, per la società che ha fatto un lavoro di importanza straordinaria, per lo staff tecnico professionale e serio e per il nostro pubblico che ci incita e ci supporta con passione. C'è da coronare il lavoro di un anno e per riuscirci siamo pronti a combattere e lottare fino all'ultimo secondo e lo faremo con il sostegno dei nostri meravigliosi tifosi. Giochiamo alle 15, aspettiamo tutti per compiere l'impresa insieme».Nordovest – CortinaCCCP 1987 – Pro Calcio ItaliaVirtus Fenice – Real CiampinoCarbognano – Sporting HornetsAlbano – TC ParioliReal Fabrica – Vigor CisternaCarbognano 55Aranova 51Pro Calcio Italia 46Spes Poggio Fidoni, Nordovest 43Real Fabrica 41Albano 40Real Ciampino 36Virtus Fenice 31Vigori Cisterna, Cortina 26Sporting Hornets 20CCCP 1987 17TC Parioli 9