RIETI - Se quella tra Pesaro e Real Rieti è stata una gara 1 tirata ed emozionante, altrettanto non si può dire per l’accoppiamento dell’altra parte del tabellone. I campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross dominano letteralmente i primi quaranta minuti della serie contro il Lollo Caffè Napoli: al PalaRoma di Montesilvano termina 7-1.L’inizio match lasciava presagire un film diverso, dato che è l’ex Real Jesulito a siglare il primo gol dell’incontro e a portare avanti la formazione partenopea. Con il passare dei minuti però la sfida si trasforma in un monologo abruzzese. Gli uomini di Tino Perez prima pareggiano al 10’ con Cuzzolino, e poi tra l’11’ e il 13’ allungano sul 3-1 grazie a Lukaian e Avellino. Con questo punteggio le due squadre vanno a riposo.Nella ripresa lo spartito non cambia. L’Acqua&Sapone cala il poker con Lima al 6’ e dopo pochi secondi il pokerissimo grazie alla doppietta personale di Lukaian. Ad arrotondare il punteggio fino al 7-1 finale ci pensano le doppiette di Lima e Cuzzolino, rispettivamente al 15’ e al 17’. Servirà sicuramente un altro Napoli, rispetto a quello visto in gara 1, per cercare di tenere aperta una serie che almeno i primi quaranta minuti hanno disegnato senza storia. Gara 2 è in calendario per domani alle 20.30 sempre sul parquet del PalaRoma.