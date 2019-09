© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si avvicina il momento dell'esordio ufficiale in A2 per la Sabina Lazio Calcetto, che domenica sarà impegnata nel primo turno di Coppa della Divisione al PalaGems contro il Pmb, mentre la prossima settimana esordio in campionato contro il Perugia di Marco Abati. Sono stati tre i test precampionato della squadra allenata da Riccardo Moriconi, che dopo aver affrontato una rappresentativa maschile a Norcia, si è confrontata prima proprio con il Perugia di Marco Abati, poi con la squadra femminile del Real Rieti. Contro il Perugia è arrivata una sconfitta per 4-3, mentre con il Real una vittoria per 5-2.Al di là del risultato, mister Moriconi guarda alla crescita della squadra: «Sono soddisfatto dell'impatto in queste prime uscite - racconta-, non è facile ritrovarsi dopo un cambio di allenatore, ma ho trovato ottima dedizione da parte di tutte le ragazze. Se il livello di impegno manterrà questi standard potremo toglierci soddisfazioni. Dalla prima amichevole fino all'ultima - conclude Moriconi-, ho visto una crescita dal punto di vista tattico, ci sono ancora aspetti su cui lavorare ma sono soddisfatto, anche perché nel precampionato i risultati contano relativamente».Il focus si sposta inevitabilmente su quella che sarà la prossima stagione, la prima in serie A2: «Abbiamo fatto degli innesti per affrontare la categoria nel migliore dei modi, chiaro che da neopromosse non abbiamo aspettative elevatissime, giocheremo per ottenere la salvezza, ma vedendo l'impegno ed il materiale a disposizione si potrà fare anche di più. La società ha grande entusiasmo, fino ad ora solo riscontri positivi».