IL CALENDARIO

RIETI - La Sabina Lazio Calcetto si affaccia per la prima volta al campionato di serie A2, e anche per la formazione biancoceleste è arrivato il calendario per la prossima stagione. Si inizia il 6 ottobre subito con il "derby" in trasferta contro il Futsal Perugia di Marco Abati. Esordio casalingo una settimana più tardi contro il Decima Sport Camp. Il girone di andata si chiuderà il 15 dicembre in trasferta contro il Sassoleone, che sarà anche l'ultimo avversario, a campi invertiti, per l'ultima di campionato, prevista il 26 aprile.I giornata (andata 6/10, ritorno 12/1/20) Futsal Perugia - Sabina Lazio CalcettoII giornata (and. 13/10, rit. 26/1) Sabina Lazio Calcetto - Decima Sport CampIII giornata (and. 20/10, rit. 9/2) Francavilla Calcio - Sabina Lazio CalcettoIV giornata (and. 27/10, rit. 16/2) Sabina Lazio Calcetto- Atletico ChiaravalleV giornata (and. 3/11, rit. 1/3) Civitanova Dream Futsal - Sabina Lazio CalcettoVI giornata (and. 10/11, rit. 8/3) Sabina Lazio Calcetto - Femminile Dorica TorretteVII giornata (and. 17/11, rit. 18/3) Femminile Virtus Romagna- Sabina Lazio CalcettoVIII giornata (and. 24/11, rit. 22/3) Sabina Lazio Calcetto- Futsal PrandoneIX giornata (and. 1/12, rit. 5/4) Atletico Foligno - Sabina Lazio CalcettoX giornata (and. 8/12, rit. 17/4) Sabina Lazio Calcetto - Città Di CapenaXI giornata (and. 15/12, rit. 26/4) Sassoleone 2015 - Sabina Lazio Calcetto