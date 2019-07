© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È pronta a ripartire la Sabina Lazio Calcetto. Lo farà da quella A2 conquistata grazie all’esaltante cammino di qualche mese fa in Coppa Italia. La priorità della società Sabina è stata la riconferma quasi totale della rosa della passata stagione.La Sabina ripartirà dal suo capitano Cristina Di Felice, così come dalla garanzia Sara Giustiniani tra i pali. Saranno ancora in biancoceleste Giorgia Garzia, Stefania Cribari, Jennipher Arosio, Susanna Ceci, Asia Bartoccetti, Sara Visconti, Carlotta Salemi, Valeria Bisconti e Luna Savagnone. Una rosa già di ottimo livello, che verrà integrata con i giusti tasselli. In tal senso già ufficiale il primo acquisto Alessia Esposito (ex Olimpus).Le novità più importanti arrivano dalla panchina. Dopo le dimissioni di Valeria Scattone (che si è accasata alla Lazio calcio a 5 come vice del tecnico Daniele Chilelli), il patron Federico Martini non ha avuto dubbi, la scelta è ricaduta su Riccardo Moriconi, tecnico proveniente dal settore giovanile femminile della Lazio Calcio a 5.«Il primo approccio con la Sabina è stato ottimo - esordisce il neo tecnico Moriconi - sono molto contento. Vengo da una bellissima esperienza alla Lazio Calcio a 5: in quattro anni abbiamo vinto ben 12 titoli, 5 nella stagione appena conclusa. Io ero tecnico dell’Under 19 femminile, responsabile del settore femminile giovanile e allenatore in seconda in serie A, insomma la mia è stata un’esperienza a 360 gradi. Già al termine dello scorso anno avevo ricevuto delle offerte, ma le avevo declinate, stavolta ho deciso di prenderle in considerazione, per provare qualcosa di nuovo. Conoscevo già il presidente Martini e nel nostro incontro mi ha trasmesso la sua forte passione e il suo grande feeling con questo sport. Da parte mia sono stato ben contento di sposare il progetto della Sabina, assolutamente convincente».«Stiamo lavorando duramente - prosegue il tecnico - stiamo programmando tutto, nei minimi dettagli. La squadra andrà ad affrontare una categoria superiore, la rosa è buona, ma è da ritoccare e perfezionare. Ancora non ho conosciuto le ragazze, avrò questo piacere domani sera. Forse dovranno abituarsi ad un metodo di lavoro differente, ma sono sicuro che, attraverso il dialogo ed il confronto, troveremo il giusto equilibrio. Anche lo staff sarà integrato con 2-3 persone di fiducia, in modo che io possa occuparmi soltanto del campo e non delle problematiche esterne al terreno di gioco».