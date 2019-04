© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua il sogno Sabina Lazio Calcetto che vola in finale di Coppa Italia. Le ragazze di Valeria Scattone in semifinale battono il Prato grazie ai calci di rigore. Domani (ore 11.30) in finalissima se la vedranno contro Francavilla.Al Palatext di Sant’Angelo di Piove di Sacco i tempi regolamentari terminano sull’1-1: dopo lo 0-0 della prima frazione è il Prato a sbloccare il match nella ripresa con Baldi. Le biancocelesti non ci stanno e si riversano nella metà campo avversaria sfiorando il pari con Garzia con una bella conclusione da fuori. A pochi minuti dal termine coach Scattone è costretta a mettere il portiere di movimento: è la mossa vincente, perché a 16 secondi dal termine le laziali riescono a trovare la rete dell’1-1 grazie a Ricci che insacca da sola sul secondo palo. Si va ai calci di rigore: Visconti, Bartoccetti e Ceci sono fredde e non sbagliano. Decisiva è ancora una volta Sara Giustiniani che ferma le toscane parando l’ultimo penalty.Una vittoria storica che permette alle Sabine di cullare il sogno Serie A 2. «Un sogno che si realizza - commenta il presidente della Sabina Lazio Calcetto Federico Martini - un sogno partito da lontano quando già sembrava una cosa straordinaria aver vinto la Coppa Lazio. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo fantastico, questo risultato per una realtà con la nostra è qualcosa di impensabile. Adesso andiamo a giocarci questa finale contro una squadra molto forte. Volevo ringraziare tutta la società, lo staff tecnico e le ragazze se siamo qui è merito di tutti».