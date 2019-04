© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto per la Sabina Lazio Calcetto che tra domani e dopo domani sarà impegnata a Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova) per la final four di Coppa Italia. Domani le sabine scenderanno in campo per la prima semifinale contro il Prato (ore 15, diretta facebook sulla pagina della Divisione calcio a 5), tra Francavilla e PSN Padova Sport l’altra semifinale (ore 17,30). Vincere la semifinale garantirebbe (per consuetudine, visti i precedenti delle scorse stagioni) alle biancocelesti la promozione in A2, obiettivo fissato ad inizio stagione. Le ragazze di Scattone dopo aver eliminato una formazione forte come quella del Castellammare hanno tutto per giocarsi un titolo storico che arriverebbe dopo quello regionale conquistato a dicembre. Per questo match coach Scattone avrà tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per capitan Di Felice, squalificata che rientrerebbe nell’eventuale finale.«Andremo a padova con la consapevolezza di vivere un sogno ma con la giusta determinazione per arrivare più lontano possibile – dice coach Valeria Scattone - Dobbiamo capire che siamo forti e certe partite vanno giocate con più personalità perché ce l’abbiamo nelle corde. Stiamo vivendo un sogno, stiamo preparando la partita contro il Prato, siamo in gioco e giochiamo, poi vedremo cosa succederà. Poi parlerà il campo, la cosa importante sarà non farsi condizionare dal fare risultato a tutti i costi ma pensare e provare a giocarcela il meglio possibile».