RIETI - La Sabina Lazio Calcetto vola alla final four di Coppa Italia. Il quintetto sabino grazie allo 0-0 in casa del Castellammare accede a una storia fase finale della Coppa Nazionale. Contro le siciliane le ragazze di Scattone fanno valere il 4-1 del PalaSabina conquistando il pass per la final four di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova) che si disputerà sabato e domenica prossimi. Le biancocelesti in semifinale se la vedranno contro il Prato (sabato alle 15). Tra Francavilla e Psn Padova Sport l’altra semifinale.«Siamo andate a giocarci la partita della vita - dice coach Valeria Scattone - Abbiamo trovato un palazzetto pieno con un pubblico importante. Non è stato facile giocare, abbiamo trovato una squadra molto determinata, organizzata che ce l’ha messa tutta per ribaltare il risultato. Devo fare un plauso e voglio dare un consiglio alla mia squadra: giocare certe partite mette paura, perché ci giocavamo tanto quindi le ragazze sono state brave per l’abnegazione e la voglia di lottare che ci hanno messo. Questo chiaramente è servito a portare a casa un obbiettivo importante, però dobbiamo capire che siamo forti e certe partite vanno giocate con più personalità perché ce l’abbiamo nelle corde. Stiamo vivendo un sogno, stiamo preparando la partita contro il Prato, siamo in gioco e giochiamo, poi vedremo cosa succederà».