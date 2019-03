ALTRI RISULTATI, XII RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Archivia la penultima giornata di campionato la Sabina Lazio Calcetto che al pala Sabina si impone con un rotondo 7-0 contro il Maranola. Le doppiette di Visconti, Ceci e Di Felice e le rete di Garzia regalano i tre punti alle biancocelesti.Partita senza storia in cui le ragazze di coach Scattone dominano dall’inizio alla fine sperando ancora nell’accesso ai playoff. Affinché si disputino i playoff le Sabine devono avere meno di 8 punti di distacco dalla Roma seconda in classifica che deve fare bottino pieno nei due match da giocare, nel caso in cui le romane non portassero a casa i sei punti alla Sabina Lazio Calcetto basterebbe un punto nell’ultima giornata per accedere alla post season. Giovedì alle 21 si torna in campo per l’ultima di campionato contro la Vis Virago prima di prepararsi al ritorno di coppa in casa del Castellammare in Sicilia.«Abbiamo approcciato bene la partita - dice coach Valeria Scattone - avrei voluto fossero state preparate così anche altre partite contro avversarie sotto di noi in classifica. Sono molto contenta della prestazione, peccato averlo capito tardi. Adesso concentrazione massima per l’ultima gara».La Coccinella – Atletico San Lorenzo 7-0PGS Santa Gemma – Divino Amore 4-2Best Villa Aurelia – Roma Calcio Femminile 2-1Polisportiva Ostiense – Vetralla 1-1Virtus Fenice – Ostia Village 11-1Roman 91 – Vis Virago 3-10Best Villa Aurelia 67Roma Calcio Femminile 61Sabina Lazio Calcetto 52Virtus Fenice 48Vis Virago 45La Coccinella 44PGS Santa Gemma 37Vetralla 33SPorting Club Maranola 30Atletico San Lorenzo, Divino Amore 28Polisportiva Ostiense 23Virtus Ostia Village 7Roman 91 4Divino Amore – La CoccinellaSporting Club Maranola – PGS Santa GemmaAtletico San Lorenzo – Polisportiva OstienseRoma Calcio Femminile – Roman 91Virtus Ostia Village – Best Villa AureliaVetralla – Virtus FeniceVis Virago – Sabina Lazio Calcetto