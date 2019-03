I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non va oltre il pareggio la Sabina Lazio Calcetto impegnata sul campo del Divino Amore nella terzultima giornata di ritorno. Biancocelesti sottotono complici i tanti impegni che stanno bruciando energie fisiche e mentali. Alle ragazze di Scattone è mancata anche la lucidità sotto porta per poter portare a casa tre punti importantissimi date le tante occasioni create. Nonostante il pareggio le sabine rimangono in terza posizione. Mercoledì le biancocelesti torneranno di nuovo in campo per il recupero esterno contro la Fenice prima del match interno di sabato prossimo contro il Maranola.«La stanchezza inizia a farsi sentire – dice coach Valeria Scattone - Non amo giustificare una brutta prestazione ne dare alibi alle ragazze ma giocare due partite a settimana con la consapevolezza che non si può sbagliare è difficile. La partita contro il divino amore è stata una partita giocata con poca lucidità soprattutto sotto porta. Troppe scelte sbagliate la davanti, dopo aver creato molto alla fine le paghi. E così è successo. Si complica un pó, la nostra corsa ai play off, ma ancora non è detta l’ultima. Ora prossimo appuntamento mercoledì con la Fenice da loro, e anche questa sarà una battaglia e sabato col Maranola da noi».Roman 91 – Best Villa AureliaSporting Club Maranola – Vis Virago 2-4Virtus Ostia Village – Polisportiva Ostiense 2-3Divino Amore – Sabina Lazio Calcetto 2-2Roma Calcio Femminile – Virtus Fenice 5-1Vetralla – La Coccinella 7-2Atletico San Lorenzo – PGS Santa Gemma 2-2Best Villa Aurelia 64Roma Calcio Femminile 58Sabina Lazio Calcetto 48Virtus Fenice 44Vis Virago 42La Coccinella 41PGS Santa Gemma 34Sporting Club Maranola 30Vetralla 29Atletico San Lorenzo, Divino Amore 28Polisportiva Ostiense 22Virtus Ostia Village 7Roman 91