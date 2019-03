I COMMENTI

RIETI - Non si ferma la Sabina Lazio Calcetto che dopo la Coppa Italia si è rituffata nel campionato battendo di misura l’Atletico San Lorenzo. Un 3-2 che permette alle biancocelesti di rafforzare la terza posizione utile in chiave playoff. La doppietta di Garzia e la rete di Salemi regalo i tre punti alle ragazze di Valeria Scattone.E’ proprio Giorgia Garzia ad analizzare il match contro il San Lorenzo e il momento della squadra: «In questo mese stiamo affrontando un vero e proprio tour de force, con tante partite da recuperare, anche infrasettimanali. La coppa sicuramente ci sta togliendo tante energie, nella bella gara contro il Castellamare abbiamo dato tutto, quindi ci può stare la prestazione un pochino sottotono contro l’Atletico San Lorenzo. Paradossalmente è una squadra che soffriamo perché non particolarmente organizzata, andiamo in difficoltà contro questo tipo di formazioni: non riusciamo a imporre il nostro gioco sin da subito e a prendere le contromisure giuste. Dovremmo essere più lucide e gestire con calma il pallone invece di cercare frettolosamente la via del gol».PGS Santa Gemma – Vetralla 5-1Sporting Club Maranola – Roman 91 7-4La Coccinella – Virtus Ostia Village 5-0Vis Virago – Divino Amore 1-2Polisportiva Ostiense – Roma Calcio femminile 3-8Virtus Fenice – Best Villa Aurelia 0-7Best Villa Aurelia 58Roma Calcio Femminile 55Sabina Lazio Calcetto, Virtus Fenice 44La Coccinella 41Vis Virago 39PGS Santa Gemma 33Sporting Club Maranola 30Atletico San Lorenzo, Divino Amore 27Vetralla 26Polisportiva Ostiense 19Virtus Ostia Village 7Roman 91 4Roman 91 – Best Villa AureliaSporting Club Maranola – Vis ViragoVirtus Ostia Village - Polisporiva OstienseDivino Amore – Sabina Lazio CalcettoRoma Calcio Femminile – Virtus FeniceVetralla – La CoccinellaAtletico San Lorenzo – PGS Santa Gemma