I COMMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non si ferma la Sabina Lazio Calcetto che nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia strapazza per 4-0 la formazione siciliana del Castellammare mettendo un piede e mezzo alla final four. Al PalaSabina, nonostante qualche defezione, le ragazze di Scattone esprimono un grande Futsal al cospetto di un avversario quotato che vanta giocatrici di alto livello. Partita praticamente perfetta quella della biancocelesti che vanno a segno con Arosio, Ceci, Montano, Salemi. Il 30 marzo il ritorno in Sicilia.«Partita molto bella a livello tattico – racconta coach Valeria Scattone – il Castellammare è una della squadre più organizzate che ho mai incontrato da quando alleno la Sabina, gli faccio i complimenti. Sono molto brave individualmente ma noi siamo state molto brave giocando di squadra nonostante le assenze. Chi è entrata ha dato il massimo senza risparmiarsi, sono molto soddisfatta. Di solito non mi sbilancio mai ma abbiamo fatto praticamente la partita perfetta. Al ritorno comunque sarà difficile, abbiamo si quattro gol di vantaggio, ma comunque bisogna stare attente».